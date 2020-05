Με δύο μηνύματά του στο Twitter, λογαριασμός προσκείμενος στον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ επιβεβαίωσε τις αναφορές του αρχηγείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αφρική (US AFRICOM), ότι η Μόσχα απέστειλε αξιόμαχα μαχητικά Mig29 και Sukhoi 24 στη Λιβύη για να βοηθήσουν το στρατό του Χαφτάρ (LNA) στον πόλεμο με το στρατό του Σάρατζ (GNA).

Στο πρώτο tweet απεικονίζεται ένα Mig29 με μόνο δυο λέξεις: let it burn («να καούν» σε ελεύθερη μετάφραση) που δείχνουν τις διαθέσεις του Χαφτάρ έναντι του Φαγέζ αλ Σάρατζ της κυβέρνησης της Τρίπολης και των μισθοφόρων του Ταγίπ Ερντογάν.

#Turkey’s involvement by sending terrorists to #Libya must and well force us and the countries that truly fight terror to react between the silence of the international community as we see with clear evidence of #ISIS and #AlQeada fighting for the expired #GNA https://t.co/PtXMp2diI0