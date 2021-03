Οι ΗΠΑ φαίνεται να έχουν στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Ο πρώην Διευθυντής Μυστικών Υπηρεσιών υπό τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι τα UFO σπάνε το φράγμα του ήχου χωρίς να προκαλούν κάποια ηχητική έκρηξη, αλλά κάνοντας ελιγμούς, οι οποίοι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν με την -ως τώρα- γνωστή σε εμάς τεχνολογία.

Ο Τζον Ράτκλιφ αναφέρει ότι: «Υπάρχουν πολλά φαινόμενα, για τα οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Υπάρχουν ακόμα περισσότερες θεάσεις, οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Μερικές από αυτές έχουν αποχαρακτηριστεί». Οι αποκαλύψεις, όμως, αυτές ήδη έχουν πυροδοτήσει τον ενθουσιασμό του κοινού για μία επικείμενη έκθεση, που θα περιγράφει λεπτομερώς τι έχει παρατηρήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Επιπλέον, όταν μιλάμε για θεάσεις, μιλάμε για αντικείμενα που έχουν γίνει ορατά από πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας ή του Πολεμικού Ναυτικού ή εικόνες, που έχουν καταγραφεί από δορυφόρους και οι ενέργειες τους είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Πρόκειται για κινήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές και δεν έχουμε την τεχνολογία να τις αναλύσουμε. Ή για ήχους, οι οποίοι ταξιδεύουν ξεπερνώντας το φράγμα του ήχου, χωρίς όμως να προκαλούν καμία ηχητική έκρηξη», επισημαίνει ο Τζον Ράτκλιφ.

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them...



"Usually we have multiple sensors that are picking up these things...there is actually quite a few more than have been made public" pic.twitter.com/qu4VlzrZw1