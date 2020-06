Σε ειρηνική διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στο Μπρούκλιν με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, συμμετείχε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο Πρόεδρος του δήμου Adams είπε για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου:



«Είμαι τόσο χαρούμενος και περήφανος που βαδίζω με τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι σημαντικό ότι έχει αφιερώσει χρόνο για να αναγνωρίσει πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα. "



Ο γερουσιαστής Gounardes σχολίασε επίσης τη σημερινή πορεία:



«Είμαι απίστευτα περήφανος που βαδίζω μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο και τον πρόεδρό μας στο Μπρούκλιν για την επιδίωξη μεγαλύτερης δικαιοσύνης για όσους δεν είναι πλέον εδώ για να μιλήσουν μόνοι τους».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους Αφροαμερικανούς αναφέρει στο μήνυμά του που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ήρθα σήμερα εδώ στο Μπρούκλιν για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τις αγαπητές μου αδελφές και τους αγαπητούς μου αδελφούς, των οποίων τα δικαιώματα έχουν καταπατηθεί βάναυσα.

Ήταν μία ειρηνική διαμαρτυρία, δίχως κανενός είδους βία και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, διότι η βία γεννά μόνο περισσότερη βία. Πρέπει να αρθρώσουμε λόγο και μάλιστα λόγο ηχηρό κατά της αδικίας στη χώρα μας. Αποτελεί ηθικό καθήκον και υποχρέωσή μας να υποστηρίξουμε την ιερότητα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Αντιμετωπίσαμε μία πανδημία που προκάλεσε σοβαρές σωματικές ασθένειες, αλλά η πνευματική ασθένεια στην πατρίδα μας βαθαίνει ακόμη περισσότερο και πρέπει να θεραπευτεί τόσο με πράξεις όσο και με λόγια. Εγώ θα συνεχίσω να στέκομαι στο πλευρό όλων εκείνων που εργάζονται για τη διατήρηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ισονομίας για κάθε καλοπροαίρετο πολίτη, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, φύλου ή εθνικής καταγωγής»

I came to Brooklyn with @BPEricAdams and @agounardes for a peaceful protest to stand in solidarity with my fellow sisters and brothers, for justice and equality for every citizen of goodwill, regardless of their race, religion, gender or ethnic origin. pic.twitter.com/ZZvLG2iWkd