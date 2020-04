Εικόνες που εντυπωσιάζουν και θυμίζουν ταινία, αν και τα πλάνα επισημαίνουν την εν εξελίξει οικονομική κρίση.

Ένας στόλος περίπου 24 πετρελαιοφόρων περιμένει να εκφορτώσει αργό πετρέλαιο στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ, καθώς οι εταιρείες πετρελαίου έχουν εξαντλήσει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης τόσο στην Αμερική, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα δεκάδες δεξαμενόπλοια στον Ειρηνικό Ωκεανό θυμίζουν κάτι από “μποτιλιάρισμα” περιμένοντας να ξεφορτώσουν το πετρέλαιο στο λιμάνι.

Τη Δευτέρα, οι τιμές του αργού πετρελαίου κατρακύλησαν σε πρωτοφανή επίπεδα, εν μέσω της κάθετης πτώσης της ζήτησης και της μεγάλης προσφοράς που προκλήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού.

