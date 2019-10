Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός - skai.gr

Πρόταση για διενέργεια πρόωρων εκλογών στις 12 Δεκεμβρίου θα υποβάλει τη Δευτέρα στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή στον επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν την οποία έδωσε στη δημοσιότητα.

Όπως δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός αμέσως μετά την ολοκλήρωση έκτακτου πολιτικού υπουργικού συμβουλίου στην Ντάουνινγκ Στριτ, φαίνεται ότι η ΕΕ θα προσφέρει στο Λονδίνο νέα παράταση της διαδικασίας του Brexit, απόφαση που αναμένεται να ληφθεί στις Βρυξέλλες την Παρασκευή.

Η Ντάουνινγκ Στριτ άφηνε να εννοηθεί ότι μια μεγάλης διάρκειας παράταση θα προκαλούσε αίτημα για πρόωρες εκλογές από τον πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι υπουργοί και ορισμένοι σύμβουλοί του θεωρούν πως θα ήταν καλύτερο πρώτα να επιχειρήσει να περάσει το νομοσχέδιο και τη συμφωνία του Brexit από τη Βουλή και ύστερα να διεξαχθούν εκλογές.

I have written to Jeremy Corbyn: this Parliament must get Brexit done now or a NEW Parliament must get Brexit done so the country can move on pic.twitter.com/PekfFRsR9F