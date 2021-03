Υπέρ των θέσεων Λευκωσίας και Αθήνας τάχθηκε την Παρασκευή ο Ζοζέ Μπορέλ από την Κύπρο, λέγοντας η επανάληψη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να βρίσκεται εντός του πλαισίου που έχει καθοριστεί από τα ΗΕ και να είναι σύμφωνη με τα περί Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, όπως και τις ιδρυτικές αξίες και το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας πραγματοποιεί μονοήμερη επίσκεψη στην Κύπρο και ο Νίκος Αναστασιάδης τον δέχθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο.

Οι κ. Αναστασιάδης και Μπορέλ είχαν κατ’ αρχάς κατ' ιδίαν συνάντηση, η οποία διήρκεσε πέραν της μισής ώρας. Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των δύο πλευρών, στις οποίες παρακάθησαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριάκος Ι. Κούσιος, και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προοπτικές που διανοίγονται ενόψει της άτυπης συνάντησης που έχει συγκαλέσει ο γγ των ΗΕ, στη Γενεύη, στις 27-29 Απριλίου, καθώς και για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένεται να συζητηθούν και τα ευρωτουρκικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στην από μέρους του αποδοχή της πρόσκλησης που του απηύθυνε ο γγ για την άτυπη συνάντηση της Γενεύης, επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε αυτήν με ειλικρινή πολιτική βούληση, με στόχο να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας το συντομότερο. Τόνισε, χαρακτηριστικά πως η επανάληψη των συνομιλιών θα πρέπει να βασίζεται στον ήδη υπάρχοντα όγκο εργασίας και το κοινό ανακοινωθέν του Βερολίνου της 25ης Νοεμβρίου του 2019, καθώς επίσης να είναι εντός των παραμέτρων των αποφάσεων και ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) και να συμβαδίζει με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Thank you @JosepBorrellF for the EU's support in efforts to maintain a conducive climate for the peace process to resume in view of the upcoming developments as to the #Cyprus issue. The #EU participation in the new round of negotiations in Geneva, is of utmost importance. 🇨🇾 🇪🇺 pic.twitter.com/wGwqHkYRVT