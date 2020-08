Την ανάγκη αποφυγής «μονομερών ενεργειών» εξέφρασε την Παρασκευή ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος συναντήθηκε την Πέμπτη με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Βαλέτα της Μάλτας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε tweets του, στον απόηχο της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας για καθορισμό ΑΟΖ, ο κ. Μπορέλ σχολιάζει ότι «οι καλές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις διαφορές μέσω του διαλόγου και να αποφεύγουμε μονομερείς ενέργειες».

«Στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Βερολίνο στα τέλη Αυγούστου, οι σχέσεις με την Τουρκία θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη» τονίζει.

«Συνέχιση ανταλλαγών (απόψεων) με Tσαβούσογλου σχετικά με το πώς να αντιστρέψετε τις τρέχουσες αρνητικές τάσεις και θα βρούμε τρόπους για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτεί συνεχή αποκλιμάκωση, συγκεκριμένη δράση και καλή πίστη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» σημειώνει ο ευρωπαίος αξιωματούχος.

Continued exchanges with @MevlutCavusoglu on how to reverse current negative trends and find ways to strengthen our relations.



Situation in Eastern Mediterranean requires sustained de-escalation, concrete action and work in good faith, in accordance with international law. pic.twitter.com/RqqDjrEUjm