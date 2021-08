Το μηδαμινό παγκόσμιο ειδικό βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ομολόγησε χθες Σάββατο ο Ζοζέπ Μπορέλ, λέγοντας ότι «κανείς δε ζήτησε τη γνώμη των Ευρωπαίων» για το Αφγανιστάν.



«Μία τραγωδία εκτυλίσσεται στο Αφγανιστάν, και πρέπει να ωθήσει τους Ευρωπαίους να αποκτήσουν ικανότητες στρατιωτικής επέμβασης για να αντιμετωπίσουν τις προσεχείς κρίσεις που παραμονεύουν στο Ιράκ και στο Σάχελ», προειδοποίησε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Αυτό που εκτυλίσσεται στο Αφγανιστάν είναι τραγωδία. Το μεγάλο ερώτημα είναι: γιατί αυτό που συμβαίνει έγινε έτσι;”, διερωτήθηκε σε συνέντευξή του στο AFP (Γαλλικό πρακτορείο) ο Ζοζέπ Μπορέλ.

«Συνάντησαν τον πρόεδρο Ασράφ Γάνι τον Ιούλιο στην Τασκένδη. Ηταν δυσαρεστημένος. Μου είπε ότι χωρίς την αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, δεν μπορούσε να κρατήσει την χώρα και ότι έπρεπε να οπισθοχωρήσει στην Καμπούλ».

«Δεν είχε το χρόνο να εφαρμόσει αυτήν την στρατηγική. Ο αφγανικός στρατός αρνήθηκε να πολεμήσει. Και ωστόσο δεν ήταν αφοπλισμένος. Πρέπει να σκεφτούμε την ποσότητα των όπλων που αφέθηκαν στους Ταλιμπάν. Αλλά, ο στρατός δεν είχε πια πίστη... Λυπάμαι πολύ για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν τα πράγματα. Αλλά κανείς δε ζήτησε τη γνώμη των Ευρωπαίων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.



«Να ξυπνήσουμε την Ευρώπη»



«Ορισμένες χώρες θα θέσουν ερωτήματα για τον αμερικανό σύμμαχο, ο οποίος, όπως το είπε ο Τζο Μπάιντεν, δεν θέλει πια να πολεμά τους πολέμους των άλλων», σχολίασε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική για τους Ευρωπαίους. Πρέπει να οργανωθούν για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο όπως είναι και όχι όπως τον ονειρεύονται. Προτείνουμε να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μία δύναμη ταχείας αντίδρασης 50.000 στρατιωτών ικανή να αντιδράσει σε συνθήκες όπως αυτές που ζούμε στο Αφγανιστάν», είπε. Το σχέδιο συζητείται σε επίπεδο υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

«Θέλω να πάω το Σεπτέμβριο στο Ιράκ, την Τυνησία και την Λιβύη», ανακοίνωσε ο Μπορέλ. «Οι προσεχείς κρίσεις θα είναι στο Ιράκ και στο Σάχελ», προέβλεψε.

«Η Ευρώπη δεν κινείται παρά κατά την διάρκεια των κρίσεων. Το Αφγανιστάν μπορεί να την ξυπνήσει. Ήρθε η στιγμή για να είμαστε σε θέση να της δώσουμε μία στρατιωτική δύναμη ικανή να πολεμήσει αν παραστεί ανάγκη», κατέληξε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ τοποθετήθηκε για τη δύναμη ταχείας αντίδρασης στο λογαριασμό του στο Twitter.

«Η κατάσταση στο Αφγανιστάν δεν είναι μια ιστορία επιτυχίας για τη διεθνή κοινότητα. Πρέπει να αναλύσουμε πώς η ΕΕ μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω δυνατότητες και να επηρεάσει θετικά τις διεθνείς σχέσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ παραμένει στην κορυφή της ατζέντας μας» τόνισε ο Σαρλ Μισέλ.

The situation in #Afghanistan is not a success story for the international community.



We have to analyse how the EU can further deploy capabilities & positively influence international relations to defend its interests



Our EU strategic autonomy remains at the top of our agenda. pic.twitter.com/Z3WYptIeOU