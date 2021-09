Τη μεταρρυθμιστική συμβολή του πρωθυπουργού για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στη χώρα μας, εξήρε την Παρασκευή ο δισεκατομμυριούχος Μάικ Μπλούμπεργκ, ένας από τους 20 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου (περιουσία 59 δισ. δολάρια) σύμφωνα με τη λίστα Forbes.

O Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον 79χρονο μεγιστάνα στο διεθνές πρακτορείο Bloomberg.

"Το οικονομικό και ανταγωνιστικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ενθάρρυνε τους παγκόσμιους επενδυτές να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ένα καλό σημάδι προόδου και ανάκαμψης. Σ' ευχαριστώ που πέρασες" ανέφερε χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο Twitter ο Μάικ Μπλούμπεργκ, ο οποίος είχε θέσει υποψηφιότητα και για πρόεδρος των ΗΠΑ με τους Δημοκρατικούς.

Ο Μπλούμπεργκ υπηρέτησε ως ο 108ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επί τρεις συνεχόμενες θητείας, με την πρώτη να ξεκινά το 2001.

Greek Prime Minister @kmitsotakis' economic and competitive reform program has encouraged global investors to return to Greece. A good sign of progress and recovery. Thank you for stopping by @Bloomberg. pic.twitter.com/5H391seb54