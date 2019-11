Στο «μπλοκάρισμα» του ψηφίσματος αναγνώρισης της Αρμενικής Γενοκτονίας λίγο μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν προχώρησε το «δεξί χέρι» του Τραμπ Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος ήταν ένας από τους πέντε γερουσιαστές στη συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον τούρκο ομόλογό του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο FOX News ο Γκρέιαμ δήλωσε ότι «οι γερουσιαστές δεν πρέπει να προσπαθoύν να ξαναγράψουν την ιστορία».

Με βάση τους κανονισμούς της Γερουσίας, ένας μόνο γερουσιαστής μπορεί να ζητήσει να περάσει ένα νομοσχέδιο ή ψήφισμα από το σώμα, αλλά και ένας μόνο γερουσιαστής μπορεί να μπλοκάρει ένα ψήφισμα.



«Η συνάντηση σήμερα στον Λευκό Οίκο ήταν ειλικρινής, και ελπίζω, προϊόντος του χρόνου, να αποδειχθεί παραγωγικό» είχε αναφέρει στο Twitter ο Γκρέιαμ μετά τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Το ψήφισμα H.Res.296 για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων (πάνω από ένα εκατομμύριο στην οκταετία 1915 έως 1923) είχε περάσει τον προηγούμενο μήνα με συντριπτική πλειοψηφία από την ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Βουλή των Αντιπροσώπων με 495 ψήφους υπέρ και 11 κατά, αλλά προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας.

Ο δημοκρατικός Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ στην εισήγησή του ζήτησε τη συναίνεση των Ρεπουμπλικανών συναδέλφων του για να περάσει oμόφωνα το ψήφισμα, σημειώνοντας ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να αντανακλά «μια έντιμη εξιστόριση των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονιών». «Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τις πλάτες στα θύματα της Αρμενικής Γενοκτονίας» επισήμανε ο κ. Μενέντεζ.

I appreciate being invited to meet with President Trump and the President of Turkey to discuss Turkey’s purchase of the S-400 missile system and Turkey’s military incursion into Syria.