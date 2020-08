O «αγώνας» για την προεδρία των HΠΑ τον επερχόμενο Νοέμβριο έχει ξεκινήσει για τα καλά με Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς να μάχονται για το ποιος θα επικρατήσει.

Όσο πλησιάζει ο καιρός που οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες καταθέτοντας τις ψήφους τους τόσο περισσότερο θα «βγαίνουν τα μαχαίρια» και από τις δύο πλευρές με τον ένα να επιρρίπτει ευθύνες στον άλλο (όπως γίνεται κλασικά στην πολιτική).

Στο Συνέδριο των Δημοκρατικών μίλησε χθες ο τέως Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα για το πόσο σημαντικό είναι να μην επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε για ακόμα μια φορά την στήριξή του στον Τζο Μπάιντεν ο οποίος υπήρξε αντιπρόεδρος κατά την θητεία του.

Η αλήθεια είναι ότι τα όσα είπε για τον Τραμπ μας εξέπληξαν αφού ίσως να ήταν η πρώτη φορά που ο τέως πρόεδρος του επιτέθηκε με τέτοιο τρόπο. Δεν δίστασε μάλιστα να υποστηρίξει ότι ο Τραμπ

«Η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι θα διαλύσει τη δημοκρατία μας, αν αυτό χρειάζεται για να νικήσει… Επί σχεδόν τέσσερα χρόνια δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον να εργαστεί (…), κανένα ενδιαφέρον να αντιμετωπίσει την προεδρία ως κάτι άλλο εκτός από ένα ριάλιτι σόου το οποίο μπορεί να εκμεταλλευθεί για να κερδίσει την προσοχή που επιθυμεί»

Ο Μπαράκ Ομπάμα τον χαρακτήρισε ακόμη «τεμπέλη, επικίνδυνο και διεφθαρμένο» ενώ αναφέρθηκε και στα γεγονότα που εκτυλίχτηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο όταν ειρηνικοί διαδηλωτές βρέθηκαν εκεί για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και εκείνος δεν δίστασε να τους πετάξει δακρυγόνα.

«Ήλπιζα για το καλό της χώρας μας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επεδείκνυε έστω και λίγο ενδιαφέρον να λάβει στα σοβαρά τον ρόλο του. Αλλά δεν το έκανε ποτέ» Τον κατηγόρησε μάλιστα και ότι καταχράστηκε την εξουσία του βοηθώντας τον εαυτό του και τους φίλους του.

Μιλώντας για τον Τζο Μπάιντεν o Ομπάμα είπε «Επί οκτώ χρόνια ο Τζο ήταν ο τελευταίος που έφευγε από το δωμάτιο όταν έπρεπε να λάβω μια μεγάλη απόφαση. Με έκανε καλύτερο πρόεδρο και έχει τον χαρακτήρα και την απαιτούμενη εμπειρία για να μας κάνει μια καλύτερη χώρα»

Αν νομίζατε όμως ότι ο Τραμπ θα έμενε με κλειστό στόμα και δεν θα έγραφε έστω και κάτι στο Twitter μάλλον 4 χρόνια περίπου δεν ήταν αρκετά για να τον μάθετε.

Ο Τραμπ υποστήριξε μέσα από τον λογαριασμό του ότι ο Ομπάμα «κατασκόπευε την εκστρατεία μου και τον έπιασαν στα πράσα!». «Γιατί αρνήθηκε να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Αργού Τζο προτού να τελειώσουν όλα κι ακόμα και τότε καθυστέρησε; Γιατί προσπάθησε να τον πείσει να μη θέσει υποψηφιότητα;».

Σε συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει νωρίτερα δήλωσε ότι ο μόνος λόγος που έθεσε υποψηφιότητα και βρίσκεται στην θέση που είναι τώρα ήταν η άσχημη διακυβέρνηση Obama

«Ο πρόεδρος Ομπάμα δεν έκανε καθόλου καλή δουλειά, αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ: ο πρόεδρος Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν. Αν είχαν κάνει καλή δουλειά, δεν θα ήμουν εδώ»

WHY DID HE REFUSE TO ENDORSE SLOW JOE UNTIL IT WAS ALL OVER, AND EVEN THEN WAS VERY LATE? WHY DID HE TRY TO GET HIM NOT TO RUN?