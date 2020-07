Ο Μπαράκ Ομπάμα είναι αποφασισμένος να βάλει τα δυνατά του προκειμένου ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει μονάχα μία θητεία στον Λευκό Οίκο.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει τις πρωτοβουλίες για να δώσει ώθηση στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην αντιπροέδρου του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο την 3η Νοεμβρίου.

«Τίποτα καλύτερο από μία συζήτηση με τον φίλο μου Τζο».

Με ένα tweet, προώθησε σήμερα ένα βίντεο που θα προβληθεί αύριο Πέμπτη, στο οποίο συνομιλεί με τον υποψήφιο, ενώ βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο, αλλά σε απόσταση, προκειμένου να τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες της εποχής του νέου κορονοϊού.

Σε ένα σύντομο απόσπασμα του βίντεο διακρίνονται οι δύο άνδρες, οι οποίοι εμφανίζονται για πρώτη φορά μαζί από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, ενώ συζητούν.

«Θα μπορούσες να φανταστείς, όταν ήσουν πρόεδρος ότι απλά θα έλεγες: "Δεν είμαι υπεύθυνος, δεν είμαι υπεύθυνος;"», λέει ο Τζο Μπάιντεν αναφερόμενος στη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στην πανδημία.

«Δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λέξεις όταν ήμασταν στην εξουσία», απαντάει ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

