Η αμερικανική πολιτική ηγεσία τίμησε την επέτειο και την Ελλάδα όλη τη χθεσινή ημέρα, και αυτό κατέληξε με την τηλεδιάσκεψη που είχε ο πρόεδρος Μπάιντεν με την ηγεσία των ομογενών. “Το κλίμα δεν ήταν μόνο θερμό, ήταν οικογενειακό” ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή που είχε εικόνα των επαφών στην ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ Κατερίνας Σώκου, με τον κ. Μπάιντεν να χαιρετά προσωπικά φίλους και γνωστούς στην τηλεδιάσκεψη.

Επί της ουσίας όσα είπε ο αμερικανός πρόεδρος ήταν ύμνος προς την Ελλάδα και για την ελληνοαμερικανική κοινότητα, τονίζοντας τις κοινές ελληνοαμερικανικές αξίες και τα ιδανικά της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας και τους μακρείς ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, αλλά και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί σήμερα κρίσιμο σύμμαχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε εκ νέου ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα γίνουν ακόμα καλύτερες στη θητεία του. Παρούσα και η Τζεν Ψάκι η εκπρόσωπος Τύπου, που τόνισε την ελληνική της καταγωγή, και την υπερηφάνεια της, όπως είπε δεν φανταζόταν πότε ότι θα εορτάζει την επέτειο αυτή από αυτή τη θέση στο Λευκό Οίκο.

Η χθεσινή μέρα αντανακλά όχι μόνο την ιστορικότητα της επετείου, αλλά κυρίως τη μακρά ιστορία του Τζο Μπάιντεν με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και τις διακρατικές σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας που είναι στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Η επέτειος των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση εορτάστηκε την Πέμπτη σε πανηγυρικό κλίμα στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής στη Νέα Υόρκη.

Με μήνυμα του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξήρε τις σχέσεις Αμερικής και Ελλάδας μιλώντας για φιλία ζωής. Η 25η Μαρτίου, ήταν για τον Τζο Μπάιντεν μία ημέρα... γεμάτη Ελλάδα. Συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Λευκός Οίκος διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, ενώ παρενέβη με μήνυμά του, και στον εορτασμό που διοργάνωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Την εκδήλωση του Λευκού Οίκου τη συντόνισε η Τζεν Ψάκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού απέστειλε τις θερμότερες ευχές του στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον οποίο είχε συναντήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, επισήμανε εμφατικά ότι «η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής διακατέχεται από έμπνευση, χαρακτηρίζεται από κουράγιο και διακρίνεται για την ηγεσία της». Όπως, μάλιστα, τόνισε, «η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει επί μακρόν αγωνιστεί για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα». Ο πρόεδρος Μπάιντεν αναφέρθηκε, επιπλέον, στις ημέρες του παρελθόντος, όταν ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος ήταν ο μόνος θρησκευτικός ηγέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που είχε σταθεί στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κιγκ, εμβληματικού ηγέτη του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, και είχε πορευτεί στο πλευρό του βαδίζοντας πλάι του και σφίγγοντάς το χέρι του στην ιστορική πορεία στην πόλη Σέλμα της Αλαμπάμα.



Επιχειρώντας να στήσει γέφυρα με το σήμερα, ο αμερικανός πρόεδρος εξήρε τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στην ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές του προηγούμενου Ιουνίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, «με κεντρικό μήνυμα την απονομή δικαιοσύνης για αυτόν και τη σημασία που έχουν οι ζωές των Αφροαμερικανών συμπολιτών μας που μετράνε όσο μετρούν και οι ζωές όλων των Αμερικανών πολιτών, ανεξαρτήτως διακρίσεων».

