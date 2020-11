Με ανάρτησή του στο Twitter, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις εκλογές στις ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προτρέπει τον κόσμο να παραμείνει στις ουρές στα εκλογικά κέντρα για να ψηφίσει.

«Καθώς οι κάλπες αρχίζουν και κλείνουν σε ορισμένα μέρη της χώρας, θυμηθείτε να παραμείνετε στην ουρά. Αν είστε στην ουρά στο εκλογικό σας κέντρο, πριν κλείσουν οι κάλπες, μπορείτε να ψηφίσετε», έγραψε πριν από περίπου μία ώρα ο Μπάιντεν και με δεύτερη ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα, υπενθύμισε στους πολίτες να μείνουν στην ουρά.

As polls begin to close in certain parts of the country, remember to stay in line.



If you’re in line at your polling place before it closes, you’re able to vote. pic.twitter.com/qUpn30B8mj