Oκ, όλοι κάνουμε λάθη όμως κάποιες φορές δεν υπάρχει ούτε τρόπος για να δικαιολογηθεί το λάθος που έγινε.

Ένα τέτοιο λάθος έκανε και ο υποψήφιος για την προεδρία Joe Biden ο οποίος μιλώντας το βράδυ της Κυριακής ξέχασε για λίγο το όνομα του Donald Trump κάνοντας όσους το παρακολουθούσαν να νιώσουν λίγο άβολα.

Συγκεκριμένα ο Biden είπε «Τέσσερα χρόνια ακόμα με τον George... τον George...» ενώ σταμάτησε για να συνεχίσει «Αν ο Trump επανεκλεγεί, θα βρεθούμε σε έναν άλλο κόσμο» διόρθωσε αμέσως.

Μάλλον μας ταξίδεψε χρόνια πίσω θα λέγαμε σε μια άλλη εποχή, την εποχή του George Bush. Viral εντωμεταξύ έγινε και το βίντεο στο οποίο φαίνεται έντονα η σύζυγός του η οποία κάθετε δίπλα του να προσπαθεί να τον διορθώσει κουνώντας ελάχιστα τα χείλη της και ψιθυρίζοντας «Trump».

Μετά το συμβάν ο Doland Trump όπως συνηθίζει βρήκε ευκαιρία να σχολιάσει στο αγαπημένο του Twitter γράφοντας «Ο Joe Biden με αποκάλεσε George χθες το βράδυ. Δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομά μου. Χρειάστηκε να τον βοηθήσει ο παρουσιαστής για να ξεφύγει από τη συνέντευξη» ενώ κατηγόρησε και τα ΜΜΕ ότι καλύπτουν το γεγονός.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!