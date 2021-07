«Σιδερένια» χαρακτήρισες τη συνεργασία ΗΠΑ - Γερμανίας ο Τζο Μπάιντεν ενόψει της συνάντησής του με την Άνγκελα Μέρκελ.

«Ανυπομονώ να καλωσορίσω τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στον Λευκό Οίκο αυτό το απόγευμα για διμερή συνάντηση. Η συνεργασία μεταξύ των δύο εθνών μας είναι σιδερένια - και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις μας τα επόμενα χρόνια», έγραψε την Πέμπτη το πρωί (τοπική ώρα) στο τουίτερ ο πρόεδρος των ΗΠΑ πριν από την αποψινή συνάντησή του με τη Γερμανίδα καγκελάριο.

Η καγκελάριος Μέρκελ έχει ήδη συναντήσει την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις η οποία της παρέθεσε πρόγευμα στην επίσημη κατοικία της.

Κατά το πιθανόν τελευταίο της ταξίδι στην Ουάσινγκτον ως καγκελάριος, η Μέρκελ θα γίνει δεκτή από τον πρόεδρο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο περίπου στις 8 μ.μ. ώρα Γερμανίας (9 μ.μ. ώρα Ελλάδος). Είναι η πρώτη επικεφαλής ευρωπαϊκής κυβέρνησης την οποία υποδέχεται ο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.

I look forward to welcoming German Chancellor Angela Merkel to the White House this afternoon for a bilateral meeting. The partnership between our two nations is ironclad — and we’re committed to working together to tackle our shared challenges in the years ahead.