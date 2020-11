«Είμαστε σε τροχιά νίκης» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις, σε μια συγκέντρωση drive-in, πριν από λίγο ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν σημειώνοντας ότι η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί ίσως μέχρι αύριο το βράδυ.

«Γνωρίζουμε ότι κάθε ψήφος μετράει, αλλά νιώθουμε καλά για εκεί που βρισκόμαστε», πρόσθεσε, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε για τη διαφαινόμενη νίκη σε Αριζόνα, Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν και Τζόρτζια υπογραμμίζοντας ότι στο τέλος θα κερδίσουμε και την Πενσυλβάνια.

Αμέσως, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω twitter ότι θα προχωρήσει σε σύντομη δήλωση γράφοντας μεγάλη νίκη.

"Είμαστε μπροστά με μεγάλη διαφορά, αλλά προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές. Δεν θα αφήσουμε ποτέ να το κάνουν. Δεν μπορούν να κατατεθούν ψήφοι αφού κλείσουν τα εκλογικά τμήματα", τόνισε με δεύτερο tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!