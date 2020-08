Από ένα τρομακτικό ατύχημα με δύο αναβάτες να συγκρούονται και τις μοτοσικλέτες τους να περνάνε σχεδόν ξυστά από άλλους συναθλητές τους - ανάμεσά τους και ο μεγάλος Βαλεντίνο Ρόσι - σημαδεύτηκε το MotoGP της Αυστρίας.

Στο βίντεο φαίνεται ότι Ζοάν Ζαρκό συγκρούστηκε με τον Φράνκο Μορμπιντέλι και από τύχη γλίτωσε Βαλεντίνο Ρόσι.

Δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο:

#motogp massive crash. Thankfully everyone is okay but Valentino Rossi is one lucky man. Almost hit by both bikes..... pic.twitter.com/64iZJGDpEJ