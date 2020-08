Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν βλέπει λόγους να διεξαγάγει έρευνα για την υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι, ξεκαθάρισε την Τρίτη ο γραμματέας Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Πρώτον, είναι απαραίτητο να προσδιορίσουμε την ουσία, να μάθουμε τι προκάλεσε την κατάστασή του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν λόγοι για έρευνα. Μέχρι στιγμής, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ασθενής είναι σε κώμα", είπε.



‘’Εάν αποδειχθεί το γεγονός της δηλητηρίασης του Ρώσου μπλόγκερ Ναβάλνι με κάποια συγκεκριμένη ουσία, θα υπάρξει αιτία έρευνας’’ δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους την Τρίτη. "Εάν το ζήτημα της ουσίας αποδειχθεί και εάν αποδειχθεί ότι πρόκειται για δηλητηρίαση, τότε, φυσικά, αυτό θα είναι αιτία διερεύνησης", είπε.



Η Ρωσία απορεί δε με τη βιασύνη της Γερμανίας να στηρίξει τη θεωρία της δηλητηρίασης, συνέχισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, Ρώσοι και Γερμανοί ειδικοί έχουν πανομοιότυπα ιατρικά δεδομένα για το θέμα, ωστόσο τα συμπεράσματά τους είναι διαφορετικά.



"Δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι Γερμανοί συνάδελφοί μας βιάζονται να χρησιμοποιήσουν τη λέξη "δηλητηρίαση"", είπε, προσθέτοντας ότι αυτή η θεωρία ήταν από τις πρώτες που εξετάστηκε από τους Ρώσους γιατρούς, αλλά "η ουσία δεν έχει ακόμη εντοπιστεί".

The wife of #Russian opposition leader #AlexeiNavalny Yulia Navalnaya was filmed arriving at #Charite hospital in #Berlin where her husband is receiving medical treatment. pic.twitter.com/B7mJFKeTFX