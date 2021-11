Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα είχε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος τόνισε ότι «τα σύνορα των κρατών μελών είναι σύνορα της ΕΕ».

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Μισέλ σημειώνει:

«Συζήτησα με τον Γκιτάνας Ναουσέντα. Η χρήση ευάλωτων μεταναστών ως μέρος μιας υβριδικής επίθεσης είναι παραπάνω από περιφρόνηση. Η ΕΕ δεν θα δεχτεί καμία προσπάθεια εργαλειοποίησης των μεταναστών. Πλήρης αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα σύνορα των κρατών μελών είναι σύνορα της ΕΕ».

