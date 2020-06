Πάνω από την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη βρέθηκε την Παρασκευή ο Ζοζέπ Μπορέλ στέλνοντας ευρωπαϊκό μήνυμα στην Άγκυρα. Η πτήση ελικοπτέρου της κυπριακής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε κοντά στο τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούζ, με επιβάτες τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου Σάββα Αγγελίδη και τον Αρχηγό της Εθνοφρουράς, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη.



Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το κυπριακό Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, δείχνουν συνάντηση που είχαν οι τρεις άνδρες στο αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς και πλάνα από το εσωτερικό του ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.



Ο Ζοσέπ Μπορέλ είναι ο πρώτος ξένος αξιωματούχος που παρακολούθησε ιδίοις όμμασι τις τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, κάτι το οποίο συζήτησε και κατ’ ιδίαν με τον κύπριο Υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγελίδη. Μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ο κ. Μπορέλ θα επισκεφθεί την Άγκυρα.

Ο ευρωπαίος αξιωματούχος εξέφρασε τη δέσμευση της ΕΕ στη συνέχιση της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα, την οποία και η ΕΕ καταδικάζει.

Flying🚁with @JosepBorrellF to observe the situation in #Cyprus EEZ. Thanks @eu_eeas & @EU_Commission for the #support & the #solidarity . Cyprus has a key role to implement the #EU Global strategy in the region preserving the International Law. 🇨🇾🤝🇪🇺 @EUCYPRUS pic.twitter.com/9GwpmEFJh5

Discussed with @Christodulides how to bolster regional stability and deescalation.



Turkish illegal drillings must stop. Delimitation of exclusive economic zones contested by Turkey must be done in full respect of international law and in good faith, as proposed by Cyprus. pic.twitter.com/0jWLjo8Tyf