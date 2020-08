Μήνυμα στην Άγκυρα για άμεση αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, και επανέναρξη του διαλόγου με την Αθήνα, έστειλε με tweet του ο ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, απηχώντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών που ολοκληρώθηκε νωρίτερα.



«Ολοκληρώσαμε ένα καλό και εποικοδομητικό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.



Ανατολική Μεσόγειος: Πλήρης αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο• καλούμε την Τουρκία για άμεση αποκλιμάκωση και επανέναρξη του διαλόγου.



Λευκορωσία: Η ΕΕ δεν δέχεται τα εκλογικά αποτελέσματα. Ξεκινά δουλειά για την επιβολή κυρώσεων σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη βία και την παραποίηση» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο tweet του ευρωπαίου αξιωματούχου.



Concluded good and constructive #FAC.



Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.



Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.