Μήνυμα στην Άγκυρα από Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, η οποίοι συναντήθηκαν την Τετάρτη, με κοινή δήλωσή τους επιβεβαίωσαν ότι «η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και θα συνεργαστούν για βιώσιμη αποκλιμάκωση».

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι «τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η ΕΕ ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη μιας συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία», προσθέτοντας όμως ότι θα πρέπει να «υποστηρίζεται από το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

