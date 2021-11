Μήνυμα Μπάιντεν: «Παρακαλώ εμβολιάστε τα παιδιά άνω των 5 ετών» -Αυτός είναι ο λόγος

Οι ΗΠΑ ξεκινούν τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών κατά της νόσου, μετά την τελική έγκριση των αρμόδιων αμερικανικών υγειονομικών αρχών.

Ο Τζο Μπάιντεν, σε ανάρτηση του στο twitter, εξήγησε γιατί είναι σημαντικός ο εμβολιασμός της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

«Για τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών ηλικίας άνω των πέντε ετών: παρακαλώ εμβολιάστε τα. Τα παιδιά αποτελούν το ένα τέταρτο των κρουσμάτων κορωνοϊού στις ΗΠΑ. Το εμβόλιο θα προστατεύσει αυτά και άλλους, βοηθήστε στην αναχαίτιση της μετάδοσης, βοθήστε μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

To parents and guardians of children ages 5 and older: please get them vaccinated. Children make up almost one quarter of cases in this country. The vaccine will help protect them and others, help stop the spread, and help us beat this pandemic.