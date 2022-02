Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε δηλώσεις σχετικά με την επιδρομή που πραγματοποίησαν σήμερα στη βορειοδυτική Συρία ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας που έθεσε στο στόχαστρο τον ηγέτη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), Αμπού Ιμπραχίμ αλ Χασίμι αλ Κουράισι, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι η επιδρομή με στόχο τον Αμπού Ιμπραήμ αλ-Χασίμι αλ-Κουραϊσί στη Συρία έδειξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να «εξουδετερώσουν» τρομοκρατικές απειλές οπουδήποτε στον κόσμο.

«Θα σας κυνηγήσουμε και θα σας βρούμε», είπε ο Μπάιντεν απευθυνόμενος σε αυτούς που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι ο Αμπού Ιμπραχίμ αλ Χασίμι αλ Κουράισι προτίμησε να πυροδότησει μια βόμβα που σκότωσε τον ίδιο και μέλη της οικογένειάς του, αντί να αντιμετωπίσει την δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει.

«Αυτή η επιχείρηση είναι απόδειξη της εμβέλειας και της ικανότητας της Αμερικής να εξουδετερώνει τρομοκρατικές απειλές ανεξάρτητα από το πού προσπαθούν να κρυφτούν οπουδήποτε στον κόσμο», είπε ενδεικτικά.

Μιλώντας στην αίθουσα Ρούσβελτ στον Λευκό Οίκο, ο κ. Μπάιντεν περιέγραψε την ιστορία του ηγέτη του ISIS, λέγοντας ότι είχε διατάξει μια σειρά θηριωδιών, συμπεριλαμβανομένου του λαού των Γιαζίντι. «Χάρη στη γενναιότητα των στρατευμάτων μας, αυτός ο φρικτός ηγέτης των τρομοκρατών δεν υπάρχει πια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπάιντεν είπε ότι υπήρξε η επιλογή της επιδρομής των Ειδικών Δυνάμεων «με πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για τους δικούς μας ανθρώπους» για να περιορίσει τις απώλειες αμάχων, αντί να διατάξει μια αεροπορική επιδρομή που θα είχε καταστρέψει ολόκληρο το κτίριο.

"Χάρη στην ικανότητα και τη γενναιότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, βγάλαμε από το πεδίο της μάχης τον Αμπού Ιμπραχίμ αλ Χασίμι αλ Κουράισι -- τον ηγέτη του ISIS. Όλοι οι Αμερικανοί επέστρεψαν με ασφάλεια από την επιχείρηση", ανέφερε νωρίτερα σε μια δήλωση του ο Μπάιντεν.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

