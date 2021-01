Στην αλλαγή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ εστιάζει η ΕΕ μετά την ορκωμοσία του Τζον Μπάιντεν, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να τονίζει ότι «ήρθε η ώρα να επαναφέρουμε την πίστη και την κοινή λογική και να αναζωογονήσουμε τη σχέση ΕΕ-ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σημείωσε: «εύχομαι στον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν & την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις τα καλύτερα, καθώς προσπαθούν να θεραπεύσουν τη χώρα τους και να βγάλουν τον αμερικανικό λαό από την πανδημία. Ήρθε η ώρα να επαναφέρουμε την πίστη και την κοινή λογική και να αναζωογονήσουμε τη σχέση ΕΕ-ΗΠΑ».

I wish President @JoeBiden & Vice President @KamalaHarris my very best, as they strive to heal their country & lead the American people out of the pandemic.



It’s time to bring back conviction & common sense and rejuvenate our EU-US relationship. 🇪🇺🇺🇸#Inauguration2021 pic.twitter.com/ZiINGvGgtk

— Charles Michel (@eucopresident) January 20, 2021

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις υπογραμμίζοντας ότι «ένα ισχυρό ΝΑΤΟ είναι καλό για τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, αφού κανείς από εμάς δε μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

I congratulate President @JoeBiden on his #InaugurationDay. A strong #NATO is good for both North America & Europe, as none of us can tackle the challenges we face alone. Today is the start of a new chapter & I look forward to our close cooperation! https://t.co/cUB90k7XaW — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 20, 2021

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ