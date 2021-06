Την ανάγκη μιας βιώσιμης αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζει η δήλωση της Συνόδου ΕΕ-ΗΠΑ, μετά τη δίωρη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ήταν η πρώτη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ από το 2014 και ήταν επίσης η πρώτη επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ από το 2017.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε για βιώσιμη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι διαφορές θα πρέπει να επιλυθούν μέσω διαλόγου με καλή πίστη και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στοχεύουμε σε μια συνεργασία και αμοιβαία ευεργετική σχέση με μια δημοκρατική Τουρκία», αναφέρεται συγκεκριμένα στα συμπεράσματα της Συνόδου.

Στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ, με τον τίτλο «Προς μια ανανεωμένη διατλαντική εταιρική σχέση», οι δύο πλευρές του Ατλαντικού επισημαίνουν ότι θέλουν να συνεργαστούν πάνω σε τέσσερις πυλώνες. Πρώτον, στον τερματισμό της πανδημίας της COVID-19 και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων στην παγκόσμια υγεία. Δεύτερον, στην προστασία του πλανήτη και την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης. Τρίτον, στην ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και της τεχνολογικής συνεργασίας. Τέταρτον, στην οικοδόμηση ενός περισσότερο δημοκρατικού, ειρηνικού και ασφαλή κόσμου.

«Ο τερματισμός της πανδημίας COVID-19 μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», επισημαίνεται στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ. Στόχος είναι η προώθηση της δίκαιης και προσιτής πρόσβασης και παράδοσης ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων, διαγνωστικών COVID-19, και θερεπειών. ΕΕ και ΗΠΑ δεσμεύονται να στηρίξουν το μηχανισμό COVAX και να ενθαρρύνουν περισσότερους δωρητές να διαθέσουν 2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου παγκοσμίως μέχρι τα τέλη του 2021.

🇪🇺🇺🇸 are natural partners on climate change. We need to do more, quickly. Our joint commitment: climate neutrality by 2050. We aim to make climate neutrality the global benchmark ahead of @COP26 in Glasgow. To that end, we're setting an 🇪🇺🇺🇸 High-level Climate Action Group. pic.twitter.com/MElsz9nFh3

«Φιλοδοξούμε να εμβολιάσουμε τουλάχιστον τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού ως το τέλος του 2022», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Παράλληλα, συγκροτήθηκε μια κοινή ειδική ομάδα ΕΕ-ΗΠΑ για την επίλυση ζητημάτων σχετικά με την επέκταση της παραγωγής εμβολίων και θεραπευτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων παραγωγής, της διατήρησης μιας ανοιχτής και ασφαλής αλυσίδας εφοδιασμού, αποφεύγοντας τυχόν περιττούς περιορισμούς στις εξαγωγές και ενθαρρύνοντας την εθελοντική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Αποφασίστηκε, επίσης, να ενισχυθεί η συνεργασία για τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Εξάλλου, στο κεφάλαιο για την οικοδόμηση ενός «περισσότερο δημοκρατικού, ειρηνικού και ασφαλή κόσμου», οι ΕΕ και ΗΠΑ τονίζουν ότι θέλουν να συνεργαστούν στενά σε όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν την Κίνα, θέματα τα οποία περιλαμβάνουν «στοιχεία συνεργασίας, ανταγωνισμού και συστημικής αντιπαλότητας». «Σκοπεύουμε να συντονίσουμε την εποικοδομητική μας συνεργασία με την Κίνα σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και σε ορισμένα περιφερειακά ζητήματα», αναφέρεται στη δήλωση.

Αναφορικά με τη Ρωσία, η ΕΕ και οι ΗΠΑ δηλώνουν «ενωμένοι» έναντι της Μόσχας και «έτοιμοι να ανταποκριθούν αποφασιστικά στο επαναλαμβανόμενο μοτίβο αρνητικής συμπεριφοράς και επιβλαβών δραστηριοτήτων, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η Ρωσία για να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των λεγόμενων εχθρικών κρατών». Τονίζουν, επίσης, ότι σκοπεύουν να καθιερώσουν έναν διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ για τη Ρωσία.

🇪🇺🇺🇸 Dear @POTUS Joe Biden, what an honour and pleasure to welcome you in Brussels.



This first visit overseas shows your attachment to Europe.



We are friends, we are allies. And we're looking forward to working together. pic.twitter.com/MtcyW8hcog