Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς στο κέντρο της Μινεάπολις, ανακοίνωσε η αστυνομία.

"Από τα δέκα θύματα, όλοι είναι ενήλικες, πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες. Οι δύο που απεβίωσαν ήταν άνδρες, και ένας που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση είναι άνδρας", ανέφερε η αστυνομία της Μινεάπολις στον λογαριασμό της στο Twitter.

Of the 10 victims, all are adults, 5 male & 5 female. Two deceased are male and 1 in critical is male. No further victims that we are aware of.