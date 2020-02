Αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας εκτροχιάσθηκε σήμερα κοντά στην πόλη Λόντι, σε απόσταση περίπου 50 χλμ. νότια του Μιλάνου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στο Μιλάνο και την Μπολόνια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Milan train crash kills two drivers and injures 28 after engine hits a freight cart and derails Police said the train had come off the rails near Lodi on the line from Milan to Bologna early this morning pic.twitter.com/CIvStwmPnO

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, διασώστες έκαναν γνωστό πως ο οδηγός της αμαξοστοιχίας σκοτώθηκε και πως υπάρχουν 30 ελαφρά τραυματίες μεταξύ των επιβατών.

A conductor and employee were killed after a high-speed train went off the rails in northern Italy. The accident occurred on the Milan-Bologna section of the high-speed line running from Milan in the north to Naples in the south. 30 people were reported to be seriously injured pic.twitter.com/8r67DGhXJJ