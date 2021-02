Σουρεαλιστικά πλάνα από το πραξικόπημα στη Μιαμάρ είδαν το φως της δημοσιότητας. Γυμνάστρια που γύριζε βίντεο με μαθήματα ασκήσεων αεροβικής κοντά στο κοινοβούλιο της χώρας έγινε γνωστή παγκοσμίως, καθώς την ώρα που έδειχνε στο κοινό της τις ασκήσεις, ο στρατός και αστυνομία δεν… έκαναν ασκήσεις, αλλά έριχναν την κυβέρνηση!



Στο βίντεο, η γυμνάστρια, ονόματι Khing Hnin Wai, συνεχίζει ακάθεκτη να ασκείται, ενώ κομβόι από μαύρα τζιπ και αύρες εμφανίζεται πίσω της με μουσική υπόκρουση/εμβατήριο τη μουσική της!

Αυτό θα πει... επαναστατική γυμναστική. Στην κυριολεξία.



A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe