Ένας συνταξιούχος 78 ετών συγκίνησε τις καρδιές των Βρετανών όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή Breakfast του τηλεοπτικού δικτύου BBC και παραδέχθηκε ότι επί 20 χρόνια περνάει μόνος του τις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς η μητέρα του έχει πεθάνει.

Ο 78χρονος Τέρενς παραδέχθηκε μπροστά στην κάμερα ότι παλεύει με την μοναξιά την περίοδο των γιορτών και δεν έχει ούτε καν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι του.

Σήμερα η παρουσιάστρια της εκπομπής κάλεσε τον Τέρενς να δει την έκπληξη που του ετοίμασαν οι τηλεθεατές. Δεκάδες κάρτες με ευχές από Βρετανούς και δώρα γέμισαν την αγκαλιά του 78χρονου.

«Νομίζω ότι έχω συγκινηθεί πολύ. Όταν βλέπεις τόση καλοσύνη που σου δίνεται. Λέμε ότι υπάρχει αυτό αλλά ξεχνάμε ότι υπάρχουν παρά πολύ εξαιρετικά καλοσυνάτοι άνθρωποι και το ανακάλυψα αυτό. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά. Ειλικρινά δεν μπορώ», είπε συγκινημένος ο 78χρονος.

Πριν από λίγο καιρό μάλιστα η εκπομπή είχε βρεθεί με μία ομάδα παιδιών έξω από το σπίτι του Τέρενς του είπαν τα κάλαντα και του έδωσαν ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η εκπομπή μέσω του Τέρενς ήθελε να ευαισθητοποιήσει για την μοναξιά των ηλικιωμένων στην Βρετανία και την ενίσχυση της οργάνωσης Age UK, η οποία υπολογίζει ότι περίπου 200.000 ηλικιωμένοι περνούν μόνοι τους τις γιορτές.

Terrence spent the last 20 Christmasses alone.

He told his story on #BBCBreakfast and we've been inundated with gifts.@BBCNaga met him at a tea-dance to hand them over... ❤️ pic.twitter.com/wdS8G8JKAh