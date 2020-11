Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε το μεσημέρι δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού Spiegel ότι η Άγκυρα παρεμπόδισε την ολοκλήρωση ελέγχου του τουρκικού φορτηγού πλοίου «Rosaline A» από τη γερμανική φρεγάτα «Hamburg».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το γερμανικό πολεμικό σταμάτησε το τουρκικό φορτηγό τη νύχτα της Δευτέρας 200 χιλιόμετρα βορείως της Βεγγάζης, προκειμένου να ελέγξει το φορτίο που προοριζόταν για τη Λιβύη.

Το γερμανικό πλήρωμα ενήργησε στο πλαίσιο της αποστολής «Ειρήνη» της ΕΕ για τον έλεγχο του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη που επέβαλε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τον έλεγχο του τουρκικού πλοίου αποφάσισε η Επιχειρησιακή Διοίκηση της αποστολής «Ειρήνη» στη Ρώμη και όχι η φρεγάτα «Hamburg», τόνισε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας. Διοικητής αυτής της μονάδας είναι Ιταλός ναύαρχος.

#Libya - video purportedly showing #German forces (presumably Sachsen-class frigate Hamburg & NH90 helicopter, which are part of Operation Irini @EUNAVFOR_MED ) raiding a Turkish vessel heading to Libya at unspecified date pic.twitter.com/ZYhiraaiO8

Η κατάβαση μελών του πληρώματος της «Hamburg» έγινε από ελικόπτερο. Για τέσσερις ώρες ο έλεγχος πραγματοποιούνταν χωρίς διαμαρτυρία της Τουρκίας. Κάποια στιγμή η Άγκυρα ζήτησε, με την ιδιότητα του «κράτους σημαίας» του πλοίου, τη διακοπή του ελέγχου. Κατόπιν αυτού οι γερμανοί στρατιώτες αποχώρησαν. Ως εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, «δεν βρέθηκαν απαγορευμένα αγαθά στο φορτηγό πλοίο».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε «με καθαρές διαδικασίες». Αυτή η διαπίστωση αφορά και τον τερματισμό του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τη στιγμή που το ζήτησε, όπως το δικαιούται, η Τουρκία. Ο ρόλος της Άγκυρας στη Λιβύη θα απασχολήσει τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ το Δεκέμβριο.

Προειδοποίηση για επιβολή κυρώσεων

Τη Δευτέρα το πρωί δημοσιεύτηκε κοινή ανακοίνωση της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Μ. Βρετανίας με την οποία προειδοποιούν πως θα επιβάλουν κυρώσεις σε χώρες που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία στη Λιβύη.

Οι τέσσερεις χώρες καλούν «όλους τους παράγοντες στη Λιβύη και στο εξωτερικό να σταματήσουν παράλληλες και μη συντονισμένες πρωτοβουλίες, που θα ήταν σε θέση να υποδαυλίσουν της προσπάθειες τον Ηνωμένων Εθνών».

Yesterday, 🚢 #FGS Hamburg inspected the collaborative MV ROSELINE in application of #UN #ArmsEmbargo on #Libya! #Cargo and documentation was examined.

No evidence of illicit material found. Vessel cleared to proceed. Complete news 👉 https://t.co/uKoJzNbyjN pic.twitter.com/4iy8FbWTji