Η Facebook Inc και η Snap Inc έγιναν οι πιο πρόσφατες εταιρίες των ΗΠΑ που καταδίκασαν τη φυλετική ανισότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς βίαιες διαδηλώσεις ξέσπασαν σε μεγάλες πόλεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ενός άοπλου μαύρου άνδρα ο οποίος πέθανε στη διάρκεια της προσαγωγής του από την αστυνομία στη Μινεάπολις την περασμένη εβδομάδα.

Οι δύο εταιρίες υψηλής τεχνολογίας ένωσαν τις φωνές τους με την Intel Corp, τη Netflix Inc και τη Nike Inc παίρνοντας δημόσια θέση εναντίον του θανάτου του Φλόιντ -- εκφράζοντας ανησυχίες για διακρίσεις σε βάρος Αφροαμερικανών.

Είπε πως το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα δεσμεύσει ποσό ύψους 10 εκατ. δολαρίων για οργανώσεις που εργάζονται για τη φυλετική δικαιοσύνη.

Η σύλληψη του Φλόιντ, 46 ετών, καταγράφηκε σε βίντεο στο κινητό τηλέφωνο ενός περαστικού που έγινε viral και δείχνει έναν αστυνομικό να τον ακινητοποιεί στο έδαφος πιέζοντας παράλληλα το γόνατό του πάνω στον λαιμό του Φλόιντ που ακούγεται να λέει με λέει: «Σας παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Ο θάνατός του προκάλεσε άλλον έναν γύρο οργής σε όλη τη χώρα για τη μεταχείριση των Αφροαμερικανών από τους αστυνομικούς, πολώνοντας πολιτικά και φυλετικά τη ώρα καθώς οι πολιτείες αρχίζουν να χαλαρώνουν τα lockdown που είχαν επιβάλει λόγω της πανδημίας COVID-19.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαδικασία για να διασφαλίσουμε πως η μαύρη κοινότητα της Αμερικής ακούγεται σε όλη τη χώρα.»

Την Παρασκευή χρησιμοποίησε το εμβληματικό σύνθημά του για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση εναντίον του ρατσισμού.

«Για Μια Φορά, Μην το Κάνετε. Μην υποκρίνεστε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική. Μην γυρνάτε την πλάτη σας στον ρατσισμό», ανέφερε η Nike σε βίντεο με πάνω από έξι εκατομμύρια θεάσεις που μοιράστηκαν διασημότητες και η ανταγωνίστρια Adidas AG.

Let’s all be part of the change.#UntilWeAllWin pic.twitter.com/guhAG48Wbp