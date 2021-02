Τον περασμένο Δεκέμβριο ήρθε στο φως η είδηση πως η τραγουδίστρια FKA Twigs κινήθηκε νομικά ενάντια στον πρώην σύντροφό της ηθοποιό Σάια ΛαΜπεφ για μια σειρά από κακουργήματα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ήταν θύμα σεξουαλικής, σωματικής και ψυχολογικής βίας και τώρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Γκέιλ Κινγκ, προχώρησε σε περισσότερες αποκαλύψεις για την περίοδο που ήταν μαζί.

''Πάντα μού έλεγαν πως είμαι ξεχωριστή και να ακολουθώ την καρδιά μου και προσέχω το φως που έχω μέσα μου. Όταν ήμουν με τον Shia, το φως αυτό έσβησε και δεν περίμενα πως θα γίνει. Η χειρότερη περίοδος που έζησα στη σχέση αυτή ήταν, νομίζω, όταν ένιωθε πως έχανε τον έλεγχο που είχε πάνω μου, και προσπαθούσα να φύγω'' είπε ανάμεσα σε άλλα η βρετανίδα τραγουδίστρια.

Όπως είπε η ίδια, διάσημος ηθοποιός είχε ζητήσει ''20 χάδια και φιλιά ανά ημέρα'' κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, αλλά σύντομα εξελίχτηκε σε φυσική κακοποίηση, και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου του 2019. Ο ηθοποιός έγινε βίαιος και απειλούσε να τρακάρει το αυτοκίνητο που οδηγούσε αν δεν του έλεγε πόσο τον αγαπά. ''Τότε αντιλήφθηκα πως έπρεπε να βρω βοήθεια για να βγω από τη σχέση αυτή''.

