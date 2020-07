Η Αγία Σοφία είναι έτοιμη για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή σήμερα, μετά από 86 χρόνια, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γιερλικάγια, ενώ ο Αλί Ερμπάς, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) ανακοίνωσε τον διορισμό τριών ιμάμηδων και πέντε μουεζίνιδων για το «τέμενος Αγία Σοφία».

Στην Αγιά Σοφιά έφτασε πριν από λίγο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Ο Τούρκος Πρόεδρος κατέφτασε στην Αγία Σοφία που έχει μετατραπεί πλέον από μουσείο σε τζαμί, λίγο πριν την έναρξη της μεγάλης προσευχής.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφθασε στην Αγία Σοφία για τις πρώτες μουσουλμανικές προσευχές εκεί αφότου ανακοίνωσε τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί.

Ο Ερντογάν και οι πλέον υψηλόβαθμοι υπουργοί του, φορώντας λευκές μάσκες για την προστασία τους από την COVID-19, γονάτισαν πάνω σε γαλάζια χαλιά κατά την έναρξη μιας τελετής που σημαδεύει την επιστροφή της μουσουλμανικής λατρείας στο μνημείο.

Απόσπασμα από το Κοράνι απήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα στην Αγία Σοφία κατά τη διάρκεια της προσευχής στο μνημείο το οποίο από σήμερα λειτουργεί ως τζαμί.

Ο Τούρκος πρόεδρος, φορώντας μάσκα, έφτασε στην Αγία Σοφία λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Και αφού γονάτισε στα ειδικά χαλιά που έχουν τοποθετηθεί, προσευχήθηκε και ο ίδιος, ενώ όπως φάνηκε λίγο αργότερα κατά τη ζωντανή μετάδοση της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στην Αγία Σοφία, ο Τούρκους πρόεδρος με το μικρόφωνο ανά χείρας άρχισε να απαγγέλει αποσπάσματα από το κοράνι.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH