Σκηνές «Έβρου» στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας…

Πολωνοί στρατιώτες θεάθηκαν την Πέμπτη να φυλάνε τα σύνορα με τη Λευκορωσία στο UsnarzGorny με συρματοπλέγματα, αποτρέποντας τους μετανάστες να εισέλθουν στη χώρα.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα εμποδίζει την είσοδο μεταναστών χωρίς χαρτιά από τη γειτονική Λευκορωσία και κατηγορεί την κυβέρνηση του Λευκορωσού προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι τροφοδοτεί μια μεταναστευτική κρίση.

Αλλά και η Λιθουανία έχει αναπτύξει μέλη των ενόπλων δυνάμεών της στα σύνορά της με τη Λευκορωσία.

Ακολουθώντας πρακτικές Ερντογάν, στα τέλη του Μαΐου ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκάσενκο, διεμήνυσε πως το Μινσκ δεν θα εμποδίζει πλέον πρόσφυγες και μετανάστες να περνούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίποινα για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος της κυβέρνησής του.



