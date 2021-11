«Πήραμε βίζα από την Τουρκία και ήρθαμε στη Λευκορωσία» δηλώνει στο πρακτορείο Ruptly μια από τους χιλιάδες μετανάστες που βρίσκονται στα λευκορωσοπολωνικά σύνορα. «Πώς πήρατε λευκορωσική βίζα; Πού; Στην πρεσβεία;» τη ρωτάει ο δημοσιογράφος.



«Στην Άγκυρα της Τουρκίας. Πήγαμε εκεί και πήραμε βίζα και ήρθαμε στη Λευκορωσία» «Ναι αλλά από πού πήρατε τη βίζα;» «Στην Τουρκία» «Στην Τουρκία; Ώστε πρώτα πετάξατε στην Τουρκία κι εκεί πήρατε λευκορωσική βίζα; Πού; Στην πρεσβεία;» «Στην Άγκυρα της Τουρκίας. Πήγαμε εκεί και πήραμε βίζα και ήρθαμε στη Λευκορωσία» «Γιατί πήρατε λευκορωσική βίζα στην Άγκυρα, όχι στο Ιράκ;» ρωτά ο δημοσιογράφος «(σκέφτεται) Δεν ξέρω…». «Έχετε λευκορωσική βίζα στο διαβατήριό σας αυτή τη στιγμή;» «Ναι» (δείχνει τη βίζα)



Ένας άλλος μετανάστης αναφέρει στο Ruptly ότι πλήρωσε 2.600 δολάρια για βίζα για τον ίδιο και την πολυμελή οικογένειά του.



Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση που θυμίζει «πολιορκία» βρίσκονται τα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία.



Δορυφορικές εικόνες της Τετάρτης δείχνουν χιλιάδες μετανάστες στην πλευρά των λευκορωσικών συνόρων, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Πολωνίας στο συνοριακό πέρασμα Kuznica να παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση.



Έκκληση στους ευρωπαίους ηγέτες να υποστηρίξουν την Πολωνία απηύθυνε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τουσκ εν μέσω της αυξανόμενης μεταναστευτικής κρίσης στα ανατολικά σύνορα της χώρας.



Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο απείλησε πως η χώρα του θα απαντήσει σε κάθε νέα ευρωπαϊκή κύρωση, η οποία συνδέεται με την κρίση των μεταναστών στα σύνορα ανάμεσα στη Λευκορωσία και την Πολωνία, την ευθύνη για την οποία οι Βρυξέλλες αποδίδουν στο Μινσκ.



Satellite imagery from Wednesday shows thousands of #migrants on the #Belarus side of the border, with #Poland's security forces at #Kuznica border crossing monitoring the situation carefully. pic.twitter.com/m6u5t6QE8W