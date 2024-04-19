Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν - Όλες οι εξελίξεις

Επίθεση στο Ιράν πραγματοποίησε το Ισραήλ τα ξημερώματα, με την Τεχεράνη πάντως να αναφέρει ότι "δεν έχει δεχθεί καμία -εξωτερική- επίθεση"

Iran AP
Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ Επίθεση
7 0 Bookmark