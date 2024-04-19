Παρακαλώ περιμένετε...
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της Οδού Ιγνατίου έως το ύψος της Οδού Ιωάννου Χρυσοστόμου στο ρεύμα προς Πετρούπολη
Επίθεση στο Ιράν πραγματοποίησε το Ισραήλ τα ξημερώματα, με την Τεχεράνη πάντως να αναφέρει ότι "δεν έχει δεχθεί καμία -εξωτερική- επίθεση"
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.