Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Παλαιστίνης να συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα. Το Ισραήλ πραγματοποιεί εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις και επιχειρεί να καταστρέψει δίκτυο σηράγγων και οπλισμού της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός (IDF). Από την πλευρά της η Παλαιστίνη συνεχίζει τις εκτοξεύσεις πυραύλων σε ισραηλινές πόλεις.

Η μεγαλύτερη ισραηλινή επιχείρηση εναντίον συγκεκριμένου στόχου από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση περιελάμβανε 160 αεροσκάφη, καθώς και άρματα μάχης και πυροβολικού έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Αντιστράτηγος Τζόναθαν Κόνρικος.

Μια γυναίκα και τα τρία παιδιά της σκοτώθηκαν στη Γάζα, ανέφεραν αξιωματούχοι Υγείας στο βόρειο τμήμα του θύλακα, και τα πτώματά τους ανασύρθηκαν από τα ερείπια του σπιτιού τους. Μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Ισραήλ πέθανε στο δρόμο , ενώ αναζητούσε καταφύγιο για να προστατευτεί από τους πυραύλους.

«Η Χαμάς ξεκίνησε τις επιθέσεις πυραύλων στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ ως αντίποινα για τις ισραηλινές αστυνομικές συγκρούσεις με Παλαιστινίους κοντά στο Τζαμί Al-Aqsa στην Ιερουσαλήμ», αναφέρει το Reuters.

LOOK: Israel bombarded Gaza with artillery and air strikes on May 14 in response to a new barrage of rocket fire from the Hamas-run enclave, in an intensification of a conflict that has now claimed more than 100 Palestinian lives. | 📷Mohammed Abed/Anas Baba/AFP pic.twitter.com/Sc6oh3Khr5