Έκκληση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για περαιτέρω βοήθεια προς την Ελλάδα, που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές, απήυθυνε ο επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Ρομπερτ Μενέντεζ.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, o Μενέντεζ τονίζει πως οι φωτιές στη χώρα μας μαίνονται ανεξέλεγκτες και ολόκληρα χωριά εκκενώνονται. «Καλώ τη διοίκηση Μπάιντεν να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη της χώρας – συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, την ώρα αυτή της μεγάλης ανάγκης», πρόσθεσε.

The fires in Greece are burning out of control & entire villages are being forced to flee for safety. I’m calling on the Biden admin to take all measures necessary to support our @NATO ally during this time of great need. Read my letter to @SecDef: https://t.co/XJQp7iWmEy