Την ικανοποίηση του για τη σύντομη συνάντηση που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Καπιτώλιο εξέφρασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ. Ο Αμερικανός γερουσιαστής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πατριάρχη στο πλαίσιο του μεσημεριανού γεύματος που παρέθεσε η πρόεδρο της βουλής των αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, προς τιμήν του κ. Βαρθολομαίου.

Λίγο αργότερα, ο κ. Μενέντεζ σημείωσε σε ανάρτηση του στον λογαριασμό της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας στο Twitter: «είχα την τιμή να καλωσορίσω μαζί με τους συναδέλφους μου τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Είμαι ευγνώμων που μοιράζομαι τον θαυμασμό μας για τη δέσμευσή του στην ειρήνη και στη συνεργασία και αισθάνομαι εμπνευσμένος από την παγκόσμια ηγεσία του στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην υπεράσπιση του διαθρησκευτικού διαλόγου».

Honored to join my colleagues in welcoming His All Holiness @EcuPatriarch to the US Capitol. Grateful to share our admiration for his commitment to peace & cooperation, & inspired by his global leadership in combatting climate change & advocacy for interfaith dialogue. https://t.co/3yxi2n2sz7