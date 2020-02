Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό τρένου κοντά στην Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Οι πρώτες εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος αποτυπώνουν δύο βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί με το ένα να έχει γυρίσει στο πλάι και το άλλο σε γωνία - αρκετά μέτρα μακριά από τις ράγες.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο δύο ατόμων ενώ την ίδια ώρα μαρτυρίες επιβατών κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, μεταξύ αυτών και ο οδηγός.

Στο τρένο με προορισμό την Μελβούρνη, επέβαιναν περί τους 160 επιβάτες με τα περισσότερους εξ αυτών να έχουν καταφέρει να απεγκωβιστούν, αποχωρώντας από τον τόπο του δυστηχήματος περπατώντας.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες.

At least two people have died after a passenger train derailed near the town of Wallan, 45km north of #Australia's capital Melbourne pic.twitter.com/Cnh6XMca1h