Το 30 κράτος μέλος του ΝΑΤΟ είναι και επίσημα από σήμερα η Βόρεια Μακεδονία.

«Καλως ήρθες στο ΝΑΤΟ Βόρεια Μακεδονία! Ήταν μακρύς ο δρόμος, αλλά όλες οι προσπάθειές έπιασαν τόπο», έγραψε στο Twitter ο γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε η επίσημη ενταξιακή διαδικασία της χώρας.

Welcome to #NATO, #NorthMacedonia! It’s been a long road, but all your efforts have paid off. The formal accession process is now complete, and we are glad to have the 30th member of our Alliance with us: https://t.co/g6HxvQ4OlT 🇲🇰 #WeAreNATO