Φορώντας τα μποτίνια του, γυαλιά και την ειδική προστατευτική στολή, ο Χάρλεϊ «ο Μονόφθαλμος», ένας σκύλος ράτσας παγκ που έχει εκπαιδευτεί ως θεραπευτής, ξεκινάει μια νέα ημέρα για να ανακουφίσει από το στρες το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ενός νοσοκομείου στο Μεξικό, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης εναντίον του νέου κορωνοϊού.

Ο Χάρλεϊ ακολουθεί, στους διαδρόμους του ιατρικού κέντρου, την ιδιοκτήτριά του, την κλινική νευροψυχολόγο Λουσία Λεντεσμά, η οποία του έχει φορέσει ένα ζευγάρι κίτρινα παπουτσάκια από καουτσούκ και ένα κίτρινο αδιάβροχο.

Επίσης, του έχει καλύψει τα μάτια με γυαλιά καταδύσεων.

A therapy dog to take care of healthcare workers in Mexico.. my heart can't ❤ He's called "One-eyed Harley" pic.twitter.com/HRxBiomwhC