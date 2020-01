Βιντεοσκοπημένο βίντεο κυκλοφορεί στο ίντερνετ δείχνοντας τις στιγμές θανάτου μιας γυναίκας – επικεφαλή ενός καρτέλ που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια πυροβολισμού με την αστυνομία στο Μεξικό.

Η γυναίκα μοιάζει τρομοκρατημένη προτού καταρρεύσει από τη σφαίρα που τη βρήκε στο λαιμό. Η νεαρή, σύμφωνα με το βίντο που δημοσιεύει η Daily Mail, είναι μέσα στα αίματα ενώ ένας αστυνομικός την πλησιάζει για να την ηρεμήσει.

«Ηρέμησε μικρή. Έρχεται ελικόπτερο για να σε παραλάβει. Ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά, προσπάθησε να κρατηθείς» της λέει ο αστυνομικός.

Ωστόσο, μόλις λίγα λεπτά μετά η «Κατρίνα» άφησε την τελευταία της πνοή.

Amigos de SEDENA ejecutaron un buen operativo, caballerosamente cargaron a María Guadalupe López Esquivel“La Catrina"del Cártel Jalisco Nueva Generación #CJNG y después falleció⚓️🇲🇽 ¿Quien se la Cargo? A. El Soldado B. La muerte C. Ambas pic.twitter.com/QyisQS3h9Y

La Catrina – Επικεφαλής καρτέλ

Το βίντεο και οι φωτογραφίες φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι ήταν η María Guadalupe López Esquivel, η οποία είναι γνωστή ως «La Catrina», μια γυναίκα – κεφάλι ενός καρτέλ που σκότωσε 13 αστυνομικούς τον Οκτώβριο.

Η 21χρονη συμμετείχε σε μια επίθεση εναντίον του στρατού, της εθνικής φρουράς και της αστυνομίας στο La Bocanda, πόλη στην κεντρική πολιτεία του Michoacán.

Αξιωματούχοι του Michoacán δήλωσαν ότι σκοτώθηκαν έξι άνδρες και μια γυναίκα αφού οι τελευταίοι άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών και αστυνομίας στην ίδια περιοχή όπου σημειώθηκε η ενέδρα του Οκτωβρίου.

Πως αναγνωρίστηκε η «Κατρίνα»

Οι κρατικοί αξιωματούχοι αρχικά δεν παρείχαν την ταυτότητα της γυναίκας που σκοτώθηκε στους πυροβολισμούς της Παρασκευής, αλλά τα βίντεο και οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο αργά την Κυριακή έδειξαν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε σε φορείο με τατουάζ Catrina στον μηρό της.

Οι φωτογραφίες της γυναίκας που κυκλοφόρησαν έδειξαν το ίδιο τατουάζ στον ίδιο τόπο ενώ μερικές φωτογραφίες δείχνουν επίσης ότι κρατάει ένα πιστόλι.

Σε ένα ξεχωριστό βίντεο, ένας στρατιώτης μεταφέρει την Μαρία και γονατίζει στο έδαφος, πριν την τοποθετηθεί μέσα σε ένα ελικόπτερο.

#OJO #Tepalcatepec #Michoacán Así quedó María Guadalupe López Esquivel “La Catrina" Ex Integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación #CJNG ,la catrina junto a otros sicarios son los responsables de la emboscada a 14 policías de Michoacán (14/10/2019) pic.twitter.com/QvmPiDoB3X

Πως έγινε η επιχείρηση

Κατά της διάρκεια της επιχείρησης έγινε σύλληψη ατόμων που αναγνωρίστηκαν ως Alejandra. Everardo; Brayan Juan; Χουάν Κάρλος; Octavio; Pedro; και Alejandro. Λόγω των νόμων περί δίκαιης δίκης του μεξικανικού δικαστικού συστήματος, τα επώνυμα των υπόπτων δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η La Catrina συναντήθηκε με έναν άλλο κορυφαίο ηγέτη καρτέλ, τον Miguel 'M2' Fernández, πριν η συμμορία επιτεθεί στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Μ2 κατάφερε να δραπετεύσει άθικτος.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι γυναίκες κατείχαν κατά το παρελθόν θέσεις υψηλού σε καρτέλ ναρκωτικών στο παρελθόν, αλλά είναι σπάνιο να διοικούν ή να συντονίζουν ομάδες επιθέσεων.

Άλλα μέλη των συμμοριών προκάλεσαν μπλοκ σε μερικούς δρόμους της πόλης με αποτέλεσμα οι στρατιωτικοί ζητήσουν back up ελικόπτερο.

Πώς αναρριχήθηκε μέσα στο καρτέλ

(video) The Glamourous Sicaria Maria Guadalupe López Esquivel “La Catrina” died of injuries after police ambush https://t.co/YIDs0hRHFU #Mexico pic.twitter.com/Q1fXyS2KnJ