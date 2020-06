H Meghan Markle μίλησε σε μαθητές λυκείου για τον George Floyd και την δολοφονία του τονίζοντας ότι η ζωή του είχε αξία.

Μέσω βιντεοκλήσης απευθύνθηκε σε μαθητές του πρώην σχολείου της Immaculate Heart High στο Los Angeles λέγοντας ότι «Η ζωή του George Floyd είχε αξία και η ζωή της Breonna Taylor είχε αξία και η ζωή του Philando Castile είχε αξία όπως και του Tamir Rice.»

“I wanted to say the right thing. I realised the only wrong thing to say is to say nothing. George Floyds life mattered & Breonna Taylors life mattered & Philando Castiles life mattered & Tamir Rices life mattered & so did so many other people” — Meghan Markle #BlackLivesMatter pic.twitter.com/KeIxkkooCc