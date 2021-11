Η αλλαγή του ονόματος του Facebook έχει χλευαστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ίσως πουθενά περισσότερο από ό,τι στο Ισραήλ, αφού το «Meta» ακούγεται σαν την εβραϊκή λέξη «νεκρός».

Καθώς οι εικόνες του ονόματος του Facebook πάνω σε μια ταφόπλακα κοινοποιήθηκαν στο Διαδίκτυο, ο Dr Nirit Weiss-Blatt, ειδικός στον τομέα της τεχνολογίας, έγραψε σε ένα tweet που απευθυνόταν στην ομάδα επικοινωνίας του Facebook: «Στα Εβραϊκά, «Meta» σημαίνει «νεκρός».

Ο συγγραφέας του«The Techlash and Tech Crisis Communication» πρόσθεσε: «Η εβραϊκή κοινότητα θα κοροϊδεύει αυτό το όνομα για τα επόμενα χρόνια».

Many Jewish people are laughing this Halloween weekent at Mark Zuckerberg's re-naming of Facebook. Apparently Meta Means DEAD in Hebrew. https://t.co/AVutcXHsow pic.twitter.com/0nBIWudYEn