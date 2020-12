Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη κοντά στο Μπρίστολ της Αγγλίας και υπάρχουν θύματα, μετέδωσε το PA Media επικαλούμενο τις υπηρεσίες πρώτης βοήθειας του Έιβον.

A major incident has been declared following a large explosion at a site in Avonmouth. @AvonFireRescue, @ASPolice and @swasFT were called at approximately 11.20am this morning (Wednesday 3 December) to a site off Kings Weston Lane. pic.twitter.com/hdOB8XAWnh — Avon and Somerset Police (@ASPolice) December 3, 2020

An explosion is believed to have occurred involving one of the chemical tanks at Wessex Water’s Bristol water recycling centre.



A rescue operation was subsequently led by the fire service. We can confirm there have been a number of casualties. — Avon and Somerset Police (@ASPolice) December 3, 2020

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη κοντά στο Μπρίστολ της Αγγλίας και υπάρχουν πολλά θύματα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε προηγουμένως σε ανάρτησή της στο Twitter ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό, αφού έλαβαν κλήση για μια μεγάλη έκρηξη στο Είβονμαουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο», δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί.

«Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

We continue to remain at the scene while the incident is ongoing, responding alongside @ASPolice & @swasFT — Avon Fire & Rescue Service (@AvonFireRescue) December 3, 2020

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν στην έκρηξη στο Kings Weston Lane στο Avonmouth, μια βιομηχανική περιοχή κοντά στο Μπρίστολ, στις 11:20 GMT.

Η αστυνομία και οι παραϊατρικοί είναι στο σημείο. Η υπηρεσία νοτιοδυτικών ασθενοφόρων δήλωσε ότι ανταποκρίνεται σε ένα «σοβαρό περιστατικό».

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε μια «πολύ δυνατή έκρηξη» που «κούνησε τα κτίρια» και ένας άλλος είπε ότι είδαν «περίπου 10 ασθενοφόρα να κατευθύνονται στο σημείο».

Το Bristol Waste, το οποίο διευθύνει το κοντινό κέντρο ανακύκλωσης Avonmouth, έγραψε στο Twitter ότι έκλεισε προσωρινά την ιστοσελίδα.

🚨🚨 We are currently responding to an incident after being called to a large explosion in Avonmouth. Crews from @AFRSAvonmouth @AFRSSouthmead @AFRSYate @AFRSPatchway @AFRSKingswood & @AFRSTemple are in attendance. Thread. 🚨🚨 — Avon Fire & Rescue Service (@AvonFireRescue) December 3, 2020

Emergency services at what’s been described as a large explosion near the recycling facility and water treatment works at Avonmouth. Details unclear so far. More @BBCNews and @bbcpointswest at 13.30. pic.twitter.com/ER0i8uVmWQ — Andrew Plant (@BeebJournalist) December 3, 2020

Πηγή: BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Skaigr