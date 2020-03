Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Λονδίνου Elephant and Castle και ερευνήθηκε το περιεχόμενο ενός αυτοκινήτου, έγραψε στο Twitter ένας δημοσιογράφος του BBC.

#London #UK | An area of Elephant & Castle has been cordoned off while police investigate reports of a suspicious vehicle. https://t.co/tin205GYt0 pic.twitter.com/LpdNxYhOxF

Η αρχή των δημόσιων μεταφορών της βρετανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε έναν συναγερμό ασφαλείας έξω από το μετρό του Elephant and Castle και ότι ένας δρόμος στην περιοχή έκλεισε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά "εξαιτίας ενός περιστατικού των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών".

Officers are making inquiries after a suspicious vehicle was reported at 10.20hrs in St George's Road #Elephant&Castle



Road closures are in place so please avoid for now - we will keep everyone updated.