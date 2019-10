Για "μια επιτυχημένη και ιστορική επιχείρηση, αποτέλεσμα της συνεργασίας σε επίπεδο πληροφοριών με τις ΗΠΑ" έκανε λόγο την Κυριακή ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) Μάζλουμ Άμπντι σε μια προφανή αναφορά στο θάνατο του επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι σε αμερικανική επιχείρηση στη ΒΔ Συρία.



Πάντως, ο Άμπντι, παρότι χαιρέτισε στη συνεργασία αμερικανικών και κουρδικών δυνάμεων, δεν επιβεβαίωσε ξεκάθαρα το θάνατο του αλ Μπανγκντάντι στο λογαριασμό του στο Τwitter. Όπως μεταδίδει το ABC ο επικεφαλής του ISIS πυροδότησε το γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε και αυτοκτόνησε, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν στόχος πυραύλου.

Για μεγάλη επιχείρηση έκανε λόγο μάρτυρας στο CNN: "Μετά τα μεσάνυχτα ακούσαμε πολλά ελικόπτερα και αεροπλάνα που πετούσαν στον ουρανό", δήλωσε ο μάρτυρας στο CNN. "Είδα τέσσερα ελικόπτερα, αλλά μπορεί να υπήρχαν περισσότερα, ήταν πολύ σκοτεινά και δεν μπορούσα να διακρίνω ακριβώς. Άκουσα τους ήχους πολύ μακρινών βαρέων πολυβόλων, οι ήχοι των εκρήξεων διήρκεσαν περίπου μία ώρα και από τη θέση μου δεν μπορούσα να πω εάν υπήρχε πτώση (στρατιωτών) από αέρος ή όχι, ούτε καν αν η επίθεση ήταν στη Μπαρίσα (ένα χωριό κοντά στην Ιντλίμπ) αλλά ήταν στη δυτική πλευρά της Σαρμάντα".



Tο Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί κομάντο έπεσαν από ελικόπτερα στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας για να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον τζιχαντιστών.



"Η επιχείρηση είχε στόχο 'υψηλόβαθμα στελέχη' του ΙΚ", εξήγησε το Παρατηρητήριο, κάνοντας λόγο για επιδρομή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων κοντά στο χωριό Μπαρίσα στην επαρχία Ιντλίμπ.

Λίγο νωρίτερα, η μη κυβερνητική οργάνωση είχε επισημάνει ότι οκτώ ελικόπτερα στοχοθέτησαν μετά τα μεσάνυκτα του Σαββάτου προς Κυριακή ένα σπίτι και ένα όχημα στα περίχωρα του χωριού Μπαρίσα, μια περιοχή όπου βρίσκονταν "ομάδες που πρόσκεινταν στο ΙΚ".

"Τα πυρά είχαν στόχο ένα σπίτι και ένα όχημα στα περίχωρα του χωριού Μπαρίσα, όπου βρίσκονταν ομάδες που πρόσκεινταν στο ΙΚ", επισήμανε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

